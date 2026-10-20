20/10/2026 09:58

《本港樓市》十大屋苑重陽節3天連假交投11宗，業界指10月樓市氣氛轉好

《經濟通通訊社20日專訊》中原地產十大屋苑上周末共錄得9宗成交，較上周末的6宗增加3宗，按周升幅達50%；若連同重陽節翌日補假計算，3天長周末假期合共錄得11宗成交。成交主要集中於5個屋苑，惟港島區方面，3個指標屋苑均未錄得成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月樓市氣氛轉好，新盤市場反應熱烈，預計全月一手成交有機會達2000宗，因此吸引大批向隅客相繼回流二手市場，促使十大屋苑交投上升，形成一二手暢旺。



美聯物業分行統計，剛過去周六日（10月17日至18日），10大指標屋苑共錄得9宗買賣成交，與再對上一個周末（10月10日至11日）約7宗升約28.5%，若計及重陽節長周末3天（10月17日至19日）計，10大指標屋苑錄得約11宗交投。以15大屋苑計算，周六日則錄得約10宗交投，較上周末增11.1%，長周末3天錄得約12宗成交。



美聯物業高級董事布少明表示，新盤銷情熾熱，多個新盤亦部署短期內應市，一手熱賣將引發更多購買力釋放，重陽節周末祭祖或外遊未有影響剛過去周末樓市交投氣氛。隨著資金持續湧入樓市，入市意欲攀升，他相信本月整體交投將會向好，但仍以一手主導。(rh)