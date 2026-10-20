20/10/2026 17:32

香港國際機場9月客運量按年升10.2%，貨運量增長6.3%

《經濟通通訊社20日專訊》香港國際機場公布，今年9月客運量按年上升10.2%至486萬人次旅客；飛機起降量上升7%至約3.22萬架次；貨運量則增長6.3%至43.3萬公噸。



期內整體客運量增長繼續由轉機/過境旅客錄得雙位數升幅所帶動，其次訪港旅客亦錄得按年5%增長。大部分市場月內均錄得增長，當中以中國內地市場表現最為顯著，而中東市場的跌幅則持續收窄。



貨運方面，轉口及進口貨運量分別增長26.9%及9.2%，帶動期內貨運量上升。按地區劃分，貨運量增長主要由東南亞及中國內地市場帶動，抵銷了歐洲市場的跌幅。歐洲市場表現回落主要受歐盟於7月取消對低價值進口貨物的低額關稅豁免安排所致。



總結今年首三季，機場共接待4910萬人次，飛機起降量達約30.21萬架次，分別按年上升10.1%及3.9%。貨運量按年上升3.1%至378萬公噸。(hp)