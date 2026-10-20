20/10/2026 11:00

【外圍經濟】抵押貸款業務量萎縮，澳洲國民銀行將裁員2500人，佔員工總數6%

《經濟通通訊社20日專訊》澳洲國民銀行（National Australia Bank）周二（20日）表示，計劃在2027年底前裁員2500人，約佔員工總數的6%，以在抵押貸款業務量萎縮下簡化營運。



該行是澳洲最大的商業貸款機構，到2026年底將裁減其中約1500個職位，其餘裁員預計2027年9月底前完成。此次裁員主要針對企業職能部門，而非直接面向客戶的銀行職位，還計劃大幅減少顧問和外判人員。



該行表示，重組預計將在2027年產生約3億澳元（約2.093億美元）的稅前費用，涉及裁員、人員重新部署以及組織架構重塑等成本。



該行行政總裁歐文（Andrew Irvine）表示，變革旨在提升生產力、改善風險管理成效並加強執行力，同時使銀行變得「更精簡、更有效率」。(rc)