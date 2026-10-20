20/10/2026 14:06

【ＡＩ】Nscale與Anthropic據悉洽談約450億美元雲算力大單

《經濟通通訊社20日專訊》知情人士表示，AI雲端運算公司Nscale正洽談向Anthropic出售算力，潛在交易價值約450億美元。



知情人士透露，英偉達(US.NVDA)投資的數據中心開發商Nscale，正尋求與Anthropic達成第二筆重大協議，涉及其位於西維珍尼亞州的Monarch數據中心園區第二座設施。根據監管文件，Anthropic先前已與Nscale達成價值最高約446億美元的基礎設施協議。



Monarch第二座設施將採用英偉達先進的Vera Rubin AI晶片，可提供460兆瓦算力。 Anthropic也對預計興建中的Monarch第三座設施擁有優先購買權。



雙方最快可能在未來幾天敲定協議。相關諮詢仍在進行，計劃細節可能發生變化，目前尚未做出最終決定。Anthropic和Nscale的代表不予置評。(rc)