20/10/2026 14:04

【中東戰火】內塔尼亞胡矢言推翻伊朗政權，國際油價急升，布油一度升穿110美元

《經濟通通訊社20日專訊》也門胡塞武裝及沙特阿拉伯互襲致中東局勢緊張升級之際，國際油價周二急升，布蘭特期油一度升穿每桶110美元，目前在五個月高點附近持穩。紐約期油觸及每桶99美元，柴油亦上漲近2%。黃金則失守每盎司4120美元。



在周一（19日），以色列總理內塔尼亞胡受訪時表示，他向以軍、以色列情報和特勤局和以軍軍事情報局，下達了「推翻伊朗政權」的指令。



以色列將於本月27日舉行國會大選，內塔尼亞胡此言論是在美國總統特朗普公開支持他之後發表。內塔尼亞胡表示，特朗普的態度「非常明確」，即認為當前的「核心任務是徹底消除伊朗對以色列造成的生存威脅。」(rc)