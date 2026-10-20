20/10/2026 08:22

紫金黃金國際(02259)首三季盈利20億美元升1.2倍，礦產金41噸增28%

《經濟通通訊社20日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)及紫金黃金國際(02259)分別公布，紫金黃金國際截至9月30日止首三季盈利20.1億元（美元．下同），升1.2倍。展望第四季度，該集團將持續提升各礦山礦產金生產量，優化選礦回收率，著力控制成本，深入推進各項礦山技改與擴建項目，繼續增加勘探力度。



紫金黃金國際指，首三季收入58億元，升70%，除稅前溢利33億元，升1.2倍，累計實現礦產金約41噸，增長約28%。經營活動所得現金流量淨額大幅增長約1.6倍，收入及盈利上升因持續提升資源整合成效與精細化運營管理水平，以及新併購礦山的整合協同效應。期內8座在產控股礦山生產經營基本平穩。部分礦山於第三季度受設備檢修、地質條件變化等階段性因素影響，產量節奏略低；第三季度，集團推進多項技改與設備升級工作。(wh)



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