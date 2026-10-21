21/10/2026 17:04

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德參加一場對話，特斯拉公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》美股昨日個別發展，企業業績理想，加上油價從逾5個月高位回落，帶動市場情緒改善，不過，投資者仍關注人工智能相關企業的投資成本及盈利前景，科技股表現參差。道指收市升529.85點或1.02%，報52495.88點；標指升21.84點或0.28%，報7712.57點；納指跌6.07點或0.02%，報26424.82點。港股方面，恒生指數收市報23651，跌215點或0.9%，成交1766億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間22日凌晨12:00am，歐洲央行總裁拉加德參加一場對話。



在美國，今日公布業績的公司有：IBM國際商業機器(US)(US.IBM)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、德州儀器(US.TXN)、溫德姆酒店及度假村(US.WH)等。(wa)