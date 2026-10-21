21/10/2026 14:18

【中東戰火】伊朗稱3艘「違規」油輪霍爾木茲海峽觸雷爆炸起火，布油升穿110美元

《經濟通通訊社21日專訊》伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（20日）表示，先後有三艘「違規」油輪在霍爾木茲海峽觸雷後爆炸起火。國際油價應聲上漲，布蘭特期油升穿每桶110美元，現報110.28美元，升1.38%。紐約期油現報99.19美元，升1.4%。



伊斯蘭革命衛隊最初發聲明稱，有兩艘油輪試圖經由霍爾木茲海峽南側一條「非法」航線通過時觸碰水雷，船隻爆炸起火，被迫停航。



革命衛隊隨後再稱，一艘載有超過200萬桶原油的超級油輪，在海峽南面觸雷後爆炸起火，並稱該油輪「關閉了所有雷達和導航系統，且無視革命衛隊的警告」。



革命衛隊警告，「試圖穿越海峽內水雷區屬非法行為，違規者的資產將被焚毁。若美方繼續此類惡意行徑，石油公司將面臨更慘痛的代價」。



伊朗外長阿拉格齊同日亦警告，美方只需遵守6月簽署的諒解備忘錄，霍爾木茲海峽就會完全開放，「之後我們將進行更多談判，直到達成最終協議」。(yc)