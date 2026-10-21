21/10/2026 16:13

【ＡＩ】澳洲Nextdc因社區反對令數據中心延期，股價暴挫41%

《經濟通通訊社21日專訊》澳洲數據中心營運商Nextdc Ltd由於受到社區反對，導致其在墨爾本一個主要項目延期，下調2027年盈利預期。該公司股價周三（21日）暴跌，一度下跌44%，收市跌41.72%，挫至近九年低位。



Nextdc在聲明中表示，將截至2027年6月的本財年息稅折舊攤銷前利潤預期，由早前的3.85億至4.1億澳元，下調到2.45億至2.65億澳元。



根據聲明，此次盈利預期下調，是由於Nextdc在墨爾本的M3數據中心項目，因受當地社區和相關利益方反對，被電力供應商Jemena Electricity Networks暫停電力連接工作。該公司還在評估資本支出計劃，並暫停所有新的開發項目和土地收購。(rc)