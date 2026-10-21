23,647.84
-219.90
(-0.92%)
3,713.03
-22.34
(-0.598%)
4,111.93
-40.18
(-0.968%)
11,704.35
-96.94
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83,016.0000
-12.1400
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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21/10/2026 15:05
美元兌日圓報158.16，日本9月出口按年升16.7%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.776
|101.701
|0.075
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.14/18
|158.16/20
|158.15/19
|歐元/美元
|1.1218/22
|1.1221/25
|1.1237/41
|英鎊/美元
|1.3374/78
|1.3374/78
|1.3378/82
|美元/瑞郎
|0.8250/54
|0.8255/59
|0.8245/49
|美元/加元
|1.4058/62
|1.4059/63
|1.4059/63
|澳元/美元
|0.7015/19
|0.7012/16
|0.7002/06
|紐元/美元
|0.5676/80
|0.5673/77
|0.5684/88
|美元/人民幣
|6.6789/93
|6.6788/92
|6.6781/85
|美元/港元
|7.8474/78
|7.8478/82
|7.8487/91
上述報價只供參考用