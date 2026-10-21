21/10/2026 19:19

《再戰明天》英倫銀行總裁發表演講，中電信公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》英倫銀行總裁發表演講，中電信公布業績，料為周四（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議。歐盟貿易部長舉行非正式會議（至23日）。周四本港時間5:30pm，歐洲央行管委科赫發表演講。晚上9:00pm，英倫銀行總裁貝利發表演講。



*歐元區公布消費者信心指數，美國公布堪薩斯聯儲製造業指數*



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），日本公布9月工具機訂單。4:30pm，香港公布9月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.7%擴大至1.8%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料維持於171萬；首次申請失業救濟金人數料由19.9萬升至20萬。10:00pm，美國公布9月領先指標，跌幅料維持於0.1%。同一時間，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負16.5惡化至負17。11:00pm，美國公布10月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由14降至12。



在本港，明日公布業績的公司有:中國電信(00728)等。(wa)