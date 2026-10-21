21/10/2026 18:36

黃偉綸：香港有能力為人民幣國際化作出貢獻，香港續發揮連接內地與國際市場的角色

《經濟通通訊社21日專訊》財政司副司長黃偉綸在論壇上致辭表示，香港將提高人民幣的流動性、發行更多種類的人民幣產品、完善人民幣收益率曲線。政府正在研究新機制，加強中長期利率市場的價格發現功能，並相信香港有能力為人民幣國際化作出貢獻，特區政府正積極推動多項的措施，促進香港離岸人民幣市場做得更穩、更深。當中本港第一份五年規劃明確訂明把強化離岸人民幣，作為香港未來金融發展的重點。



黃偉綸指出，政府同時將加強香港債務工具中央結算系統(CMU)與海外市場的互聯互通，包括深化與人民幣跨境支付系統(CIPS)的合作，並推動更多在港外資銀行加入CMU，進一步的提升香港跨境結算的效率、安全性和便利性。



黃偉綸提到，目前全球超過75%離岸人民幣支付經香港處理，截止今年7月底，香港的人民幣存款連同存款證餘額，達到約1.3萬億元人民幣，是全球最大的離岸人民幣基金池。去年香港離岸人民幣的貸款亦創下了歷史新高，達到9350億元人民幣；離岸人民幣在香港的發行的規模也連續兩年超過了1萬億元人民幣。



黃偉綸提及，近年國際環境大量變化，雖然帶來不少挑戰，也為人民幣國際化提供龐大機遇。香港會繼續發揮連接內地與國際市場的角色，鞏固提升離岸人民幣業務樞紐功能。(bn)