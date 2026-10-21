21/10/2026 14:06

【ＡＩ】三星、SK海力士據報升級旗下中國工廠，生產更先進芯片

《經濟通通訊社21日專訊》路透援引知情人士稱，為抵禦快速崛起的中國競爭對手長 江存儲，並滿足巨大的AI需求，三星電子和SK海力士正在升級旗下中國工廠，以生產更先進的存儲芯片。



據知情人士透露，這兩家公司正致力於在其中國工廠生產超過200層的NAND閃存芯片，這將使它們的生產水平與南韓本土工廠保持一致。知情人士補充，三星的中國西安工廠約佔該公司全球NAND產量的40%，目前生產的芯片層數約為200層。其中一位知情人士表示，三星正在改造該工廠，以生產286層的V9 NAND芯片。



有關知情人士還說，SK海力士正計劃在中國東北的大連工廠轉產240層及以上NAND產品。(ry)