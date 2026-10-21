21/10/2026 10:53

【聚焦人幣】數字人民幣基礎設施服務體系升級，推出人行端數字人民幣系統

《經濟通通訊社21日專訊》據央視新聞報道，數字人民幣運營管理中心今日對外公布數字人民幣基礎設施服務體系，推出人行端數字人民幣系統(DCEPS)、數字人民幣智能合約生態服務框架(e-CNYSMARTContract)兩大核心成果。



中國人民銀行行長潘功勝在本周的2026金融街論壇年會上發言稱，今年初，人民銀行平穩切換了數字人民幣新計量框架，數字人民幣定位由現金切換為存款貨幣。



潘功勝還表示，去年在北京設立的數字人民幣運營管理中心已全面投入運營，成為集發行管理、零售、批發、區塊鏈、智能合約等服務為一體的綜合性數字人民幣業務平台。數字人民幣業務運營機構已從10家拓展至30家，覆蓋全部系統重要性銀行。



此外，數字人民幣國際運營中心於去年9月在上海正式運營，並推出三大業務平台--數字人民幣跨境數字支付平台、數字人民幣區塊鏈服務平台及數字資產平台。(jq)