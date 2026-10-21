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摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中辦、國辦發布科技創新與產業創新融合政策文件

▷ 全面實施「人工智能+」行動賦能各行業

▷ 企業主導國家科技計劃項目及成果轉化

《經濟通通訊社21日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳今日發布《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》，其中提出，以先進技術改造提升傳統產業。深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程，加速工業互聯網創新發展，促進數字經濟和實體經濟深度融合，推動制造業智能化、綠色化、融合化發展。加強種業、農機裝備等科研攻關，加快農業科技成果推廣應用。構建全產業鏈科技服務體系，促進科技服務業優質高效發展。全面實施「人工智能+」行動，推動人工智能全方位賦能千行百業。*產業應用目標明確的國家科技計劃項目，由企業牽頭實施並主導成果轉化*《意見》並提出，健全研用一體的成果轉化應用機制，產業應用目標明確的國家科技計劃項目，原則上由企業牽頭實施並主導成果轉化。支持高校、科研院所設立技術轉移機構或崗位，強化知識產權、創業孵化、科技金融等專業化服務，通過技術轉讓、許可、作價投資等方式加快成果應用。深化職務科技成果賦權和資產單列管理改革，鼓勵科技成果完成人全過程參與成果轉化，引導高校、科研院所按照先使用後付費方式把科技成果許可給中小微企業使用。健全全國一體化技術市場，促進專業化市場化技術轉移機構發展，加強技術經理人隊伍建設。*鼓勵國有企業加快建立免於增值保值考核、容錯糾錯的研發準備金制度*此外，完善企業常態化參與國家科技和產業發展戰略、規劃、政策制定機制。推動國家自然科學基金試點向民營企業開放，擴大企業創新發展聯合基金範圍和規模。鼓勵國有企業加快建立獨立核算、免於增值保值考核、容錯糾錯的研發準備金制度。鼓勵科技型中小企業加大研發投入，提高研發費用加計扣除比例。支持企業牽頭建設科技創新平台基地。完善國家重大科技基礎設施、大型科研儀器、國家科學數據中心等向企業開放制度。加大各類科技人才計劃對企業的支持力度，加強企業博士後工作站建設。(sl)