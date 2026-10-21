21/10/2026 09:15

【國際要聞】巴黎、里昂等城市延長宵禁，總理：部署大量警力「備戰」周末示威，調派軍隊支援

《經濟通通訊社21日專訊》法國經歷近年最嚴重的全國騷亂後，局勢逐步回穩。巴黎警方宣布在部分地區繼續實施局部宵禁，在當地時間周二（20日）晚上9時至周三（21日）凌晨4時生效。當局指宵禁措施成功遏止騷亂並帶來平靜，或會繼續延長。



巴黎宵禁範圍包括共和國廣場及曾出現搶掠的萊斯阿勒購物區等。里昂、波爾多、里爾、尼斯及馬賽等城市亦繼續實施局部宵禁，部分地區針對未成年人。



總理勒科爾尼承認政府上周末應對示威不足，警力部署僵化，亦未有取消警員休假以調撥人手。內政部長努內茲就調動警力出錯道歉。



面對學生工會及「黃背心」運動組織已發起本周末再次示威，勒科爾尼預告將展開大規模警力部署。當局並將調派軍隊反恐部隊「哨兵」支援，以騰出警力維持公共秩序。



此外，中部城市利摩日有143年歷史的市政廳在騷亂中遭縱火焚毁，警方已拘捕一名隸屬極左翼組織、曾列入安全監察名單的疑犯。(rc)