21/10/2026 16:02

【中東戰火】美媒：對烏克蘭「星盾」衛星通訊系統限速是馬斯克下令

《經濟通通訊社21日專訊》美國《華爾街日報》引述消息人士報道，上周下令將烏克蘭使用的SpaceX「星盾」（Starshield）衛星通訊系統限速的人，是該公司的行政總裁馬斯克。SpaceX尚未對此回應。



報道指，馬斯克在將「星盾」系統（軍事版「星鏈」衛星通訊系統）限速前，曾與美國總統特朗普討論，以摸清特朗普真正的想法。在限速消息公開後不久，兩人也通了電話。



報道同時引述一些美國官員稱，馬斯克是「單方面行動」，特朗普未具體下令對烏克蘭進行任何報復。



當時馬斯克曾公開回應稱，星盾系統由美國政府擁有和控制，任何速度或使用限制均是美國軍方決定，並最終由總統決定。(rc)