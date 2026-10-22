22/10/2026 17:22

《外圍焦點》英倫銀行總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》美股昨日全線上升，科技股成為大市升勢的主要動力。道指收市升360.21點或0.69%，報52856.09點；標指升44.65點或0.58%，報7757.17點；納指升278.04點或1.05%，報26702.86點。港股方面，恒生指數收市報22934，跌717點或3%，成交2561億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，英倫銀行總裁貝利發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料維持於171萬；首次申請失業救濟金人數料由19.9萬升至20萬。10:00pm，美國公布9月領先指標，跌幅料維持於0.1%。同一時間，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負16.5惡化至負17。11:00pm，美國公布10月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由14降至12。



在美國，今日公布業績的公司有：康卡斯特(US.CMCSA)、寶潔(US.PG)等。(wa)