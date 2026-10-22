23,037.82
-614.05
(-2.60%)
7,718.36
-225.05
(-2.83%)
3,831.26
-163.51
(-4.09%)
3,669.98
-43.05
(-1.159%)
4,053.21
-58.72
(-1.428%)
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-232.24
(-1.984%)
82,939.6500
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(-1.372%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,121.0600
-4.0900
-0.099%
82,939.65
-1,153.77
-1.372%
2,443.9900
-29.7800
-1.204%
22/10/2026 09:13
美元兌日圓報158.17，日本財相指日本將進入工資驅動通脹時期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.695
|101.780
|-0.085
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.15/19
|158.14/18
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|歐元/美元
|1.1231/35
|1.1232/36
|1.1231/35
|英鎊/美元
|1.3393/97
|1.3393/97
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|美元/瑞郎
|0.8243/47
|0.8240/44
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7029/33
|0.7027/31
|0.7026/03
|紐元/美元
|0.5706/10
|0.5701/05
|0.5698/02
|美元/人民幣
|6.6763/67
|6.6762/66
|6.6771/75
|美元/港元
|7.8459/63
|7.8465/69
|7.8470/74
上述報價只供參考用