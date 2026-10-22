22/10/2026 08:20

【外圍經濟】特斯拉第三季淨利跌43%，資本支出不及預期，本年目標下調，轉型努力蒙上陰影

《經濟通通訊社22日專訊》特斯拉公布2026年第三季財報，顯示當季營收280.46億美元，略低於預期，與去年同期基本持平；淨利7.87億美元，下滑43%。



第三季資本支出總計47.3億美元，低於分析師平均預期的79.5億美元。2026年資本支出目標從先前預期的逾250億美元下調至200億美元。特斯拉股價在紐約盤後交易一度上漲，惟其後倒跌，跌幅擴大至超過3%。



由於上季投資進度落後於預期，特斯拉縮減了支出計劃，為該公司由電動車製造商轉型為人工智能和機器人公司的努力蒙上陰影。



財報顯示，歸屬於普通股股東的淨利為7.87億美元，年減43%；經調整淨利為16.97億美元，較去年同期下降4%。第三季調整後每股收益為48美分，高於平均預期。作為核心支柱的汽車部門營收205.6億美元，年減3%。



特斯拉自由現金流意外轉正，由第二季度的-10.9億美元，回正至第三季度15.3億美元，遠超市場預期的-49.9億美元。（yc）