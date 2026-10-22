22/10/2026 15:10

【外圍經濟】加州下月「富人稅」公投，掀億萬富豪逃亡潮，學者分析：恐致390億美元經濟損失

《經濟通通訊社22日專訊》美國加州於11月3日進行公投，以表決是否通過被稱為「富人稅」的「第40號提案」(Proposition 40)，由州政府向加州的億萬富豪徵收一次性財富稅，估計帶來約1000億美元收入。該稅項已掀起州內富豪「逃亡潮」，有經濟學家警告，這或許反而導致加州蒙受390億美元的經濟損失。



「第40號提案」如獲通過，將對居住在加州、資產超過10億美元的納稅人，最高一次過徵收相當於其資產5%的稅款。稅款預計於2027年繳納，可選擇分5年支付，但繳稅額會較高。這筆稅收90%會用於醫療保健，餘下用於食品援助或教育。



史丹福大學胡佛研究所的經濟學家Benjamin Jaros和Joshua Rauh估計，「富人稅」可帶來約300億美元的收入，但這不到支持者預期金額的三分之一。



他們指出，這是因為富豪可以遷離加州，轉往稅負較低的地區。目前已有7名富豪宣布遷出加州，包括「硅谷教父」蒂爾、谷歌聯合創始人佩奇和布林。Meta行政總裁朱克伯格也一度考慮搬離加州。



億萬富翁的離開可能會導致加州每年損失10億至35億美元的所得稅收入。長遠來看，此缺口將比一次性富人稅帶來的收入多出389億美元。(yc)