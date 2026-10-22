22/10/2026 17:00

周大福(01929)第二財季零售值按年跌0.5%，港澳同店銷售增長29.6%

《經濟通通訊社22日專訊》周大福(01929)公布，截至2026年9月30日止三個月未經審核主要經營數據，零售值按年跌0.5%，其中內地零售值按年跌5.3%；香港、澳門及其他市場零售值則升33.2%。



季內，中國內地直營店的同店銷售增長2.2%，而加盟店的同店銷售則下降2.9%。然而，受惠於消費氣氛熾熱及客流暢旺，香港及澳門期內同店銷售增長達29.6%，其中香港上升24%，澳門則上升47.3%。



計價黃金首飾的同店平均售價於季內保持強勁，其中內地上升至10200元；香港及澳門跌至15400元。



季內，公司於內地選擇性地開設23個周大福珠寶零售點，並關閉263個零售點，淨關閉240個零售點。於香港、澳門及其他市場，季內淨開設1個周大福珠寶零售點。(rh)