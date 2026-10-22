22/10/2026 16:36

《本港經濟》本港七月至九月失業率為3.9%

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處今日公布2026年7月至9月最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年6月至8月的3.8%，微升0.1個百分點至3.9%；就業不足率亦同步上升0.1個百分點至2.0%。不經季節性調整的失業人數增加約1,100人至15.5萬人，就業不足人數則增加約2900人至7.5萬人。



分項行業數據顯示，各領域的失業情況變動不一，其中社會工作活動業，以及貨倉及運輸輔助活動業錄得相對明顯的失業率升幅；至於就業不足率的上升，則主要集中於餐飲服務活動業與零售業。另一方面，受應屆畢業生及離校人士持續投入職場帶動，整體勞動人口與就業人數規模均有所擴大，總勞動人口增加約4100人至381萬人，總就業人數亦增加約3000人至365.5萬人。



勞工及福利局局長孫玉菡評論時指出，失業率與就業不足率僅屬微升，且勞動人口及就業人數在畢業生投入市場帶動下進一步增長。展望未來，他表示本地經濟持續擴張、營商氣氛改善以及訪港旅客人次增長，將為整體就業市場（尤其是消費及旅遊相關行業）提供實質支持。政府同時會密切關注外圍不確定因素對企業招聘意欲的影響，並全力為求職者提供適切支援。(ul)