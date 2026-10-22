22/10/2026 11:21

【歐洲騷亂】法國巴黎第三晚實施宵禁，馬克龍暗批特朗普、內塔尼亞胡為選舉散播不實信息

《經濟通通訊社22日專訊》法國巴黎連續第三晚實施宵禁。巴黎警察總局在當地時間周三（21日）晚上11時至周四清晨6時，對共和國廣場和大堂商業區一帶實施宵禁，並禁止晚上8時至翌晨8時在愛麗舍宮、國會及香榭麗舍大道等重要地點非法聚集。



此外，巴黎部分區域也將於周四早上8時至晚上8時禁止示威活動。濱海塞納省政府宣布，魯昂和勒阿弗爾市中心部分區域將於周六（24日）禁止集會和示威活動。



法國總統馬克龍表示，法國境外有人操控示威浪潮的資訊，包括網上流傳AI生成的示威畫面，以及散布宣稱「法國被移民和宗教極端分子入侵」的失實言論。



他又不點名批評「某些中東地區和大西洋另一端的國家領導人為了選舉，利用法國散播不實信息」，批評有關言論愚蠢、不可接受。不少媒體解讀為他是暗批美國總統特朗普及以色列總理內塔尼亞胡。(rc)