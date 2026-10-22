22/10/2026 13:51

【ＡＩ】AI發現程式語言PHP嚴重漏洞，全球75%網站面臨威脅，多國政府網站緊急下線

《經濟通通訊社22日專訊》美國國家安全局(NSA)周三（21日）發出緊急警告，研究人員借助AI工具在PHP程式語言中，發現兩處嚴重安全漏洞，全球大量網站因此面臨被黑客入侵的重大風險。荷蘭、法國、丹麥、芬蘭等多國政府網站緊急下線。



PHP開發團隊於周三發布緊急補丁，並呼籲所有用戶立即更新。該漏洞在PHP程式碼庫中潛伏逾十年，由美國網絡安全公司借助Google和OpenAI旗下AI工具發現。



由於補丁已公開發布，專家警告，黑客可利用AI輕易對漏洞進行逆向工程，大規模入侵攻擊浪潮或一觸即發。



根據網絡情報公司Censys的數據，在約260萬個運行PHP的主機中，目前約有150萬個使用的版本尚無可用補丁。NSA警告，如果網站不能及時修補漏洞，便應先行下線。



PHP為全球約75%已知程式語言構成的網站提供底層支撐，WordPress、Drupal、Joomla和Magento均建立於此技術之上，任何關鍵漏洞的連鎖影響極為深遠。(rc)