22/10/2026 14:26

【ＡＩ】美長債息跌至一個月低點，分析：AI交易疑慮下，投資者轉進美債避險

《經濟通通訊社22日專訊》美國國債周四全線上漲，長債孳息率降至一個月低點。市場再度質疑AI交易能否持續，促使投資者轉向避險資產。



美國國債孳息率至少下跌3個基點。30年期美債孳息率下跌3個基點至5.38厘，為9月23日以來最低。10年期債息亦跌3個基點至5.08厘。



星展銀行資深利率策略師Eugene Leow表示，隨著投資者重新評估AI相關資產，近期市場情緒似乎變得更脆弱，亦漸趨謹慎。以近期標準來看，美債孳息率仍處於高檔，投資者可能希望透過轉進美債避險，對沖部分風險。



*野村：亞洲交易時段避險情緒明顯*



野村稱，亞洲交易時段避險情緒明顯，美國股指期貨和國債孳息率走低，澳元亦下跌。澳元兌美元跌0.2%，跌至每澳元兌0.7美元。



野村資深澳洲利率策略師Andrew Ticehurst說，市場仍在糾結幾大問題，包括美國科技公司的估值、中東局勢動盪下油價高企等，「我懷疑許多投資者受到前幾周債息率飆升的衝擊，選擇觀望，信心似乎非常弱」。(rc)