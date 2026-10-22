22/10/2026 16:22

【外圍經濟】富豪眼中安心黃金存放地，新加坡私人黃金存放量超過800噸

《經濟通通訊社22日專訊》在戰爭、政府債務及政治不確定性的困擾下，愈來愈多美歐和中東富裕投資者尋求將黃金分散存放在不同地區，新加坡正是他們眼中令人安心的存放地。貴金屬交易商J. Rotbart & Co估計，新加坡私人黃金存放量自2014年以來增長16倍，去年超過800噸，且繼續增長。



總部位於新加坡的聯合家族辦公室Farro Capital創始人Manish Tibrewal表示：「其他地區一些持有實物黃金的老牌富裕家族，正將部分黃金轉移到新加坡。其他未持有實物黃金的家族，也通過私人銀行或交易商購買黃金，存放在新加坡。」



新加坡政府亦致力將自身打造成亞洲重要黃金交易中心，與香港展開競爭。包括野村控股和華僑銀行在內的銀行正增加黃金交易和倉儲服務。政府也建設基礎設施，力求將新加坡打造成為更大的黃金市場。



當地亦有極具規模的私營高保安級別金庫。其中黃金儲存庫營運商Gregor Gregersen旗下的The Reserve金庫，可容納500噸黃金。Le Freeport至少可容納1700噸，其地下金庫已接近爆滿。(rc)