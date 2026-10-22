22/10/2026 15:55

【俄烏開戰】俄烏攻勢未止，互相發動大規模無人機及導彈襲擊

《經濟通通訊社22日專訊》俄烏戰爭近日雖然出現停戰曙光，但雙方攻勢仍然持續升級，互相發動大規模空襲。



俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧表示，當地時間周三（21日）晚至周四凌晨，共有630架烏克蘭無人機襲擊莫斯科地區，其中絕大多數在遠距離被防空系統摧毁。另有163架靠近市區時被攔截，新莫斯科地區有2人受傷。



同一晚，烏克蘭首都基輔也漫天烽火。烏克蘭國家緊急狀況服務局通報，俄軍自周三晚起對基輔發動大規模彈道導彈襲擊，造成至少1人死亡及22人受傷，多個城區受損並引發多處火災。



俄羅斯國防部證實，當天凌晨曾使用高精度武器及無人機對烏克蘭發動大規模打擊，目標涵蓋軍工企業、基輔交通設施以及敖德薩州港口設施等。(rc)