23/10/2026 08:03

【外圍經濟】美匯指數偏軟，日圓顯著轉強，錄近一個月最大升幅

《經濟通通訊社23日專訊》美匯指數周四(22日)偏軟，市場觀望下周多國央行議息會議，並評估美國經濟及利率前景。美匯指數報101.6，日內跌約0.08%。



日圓顯著轉強，美元兌日圓一度跌至156.68，日內報156.81，跌0.8%。日圓錄得近一個月最大單日升幅，反映日圓買盤增強，現報每美元兌156.39日圓。市場避險情緒升溫是日圓走強的主要因素。



歐元兌美元升勢受阻，徘徊於1.123美元附近，日內跌0.1%。現報每歐元兌1.122美元。市場憂慮國際油價上升推高歐洲能源成本，加上法國財政及政治不確定性持續，令歐元受壓。市場人士亦關注下周歐洲央行及美國聯儲局議息結果，兩者料維持利率不變。(yc)