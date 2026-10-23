23/10/2026 12:58

【ＡＩ】AI融資狂熱，分析：「AI泡沫」若破裂美股恐蒸發20萬億美元，投資者應分散投資

《經濟通通訊社23日專訊》在人工智能（AI）熱潮下，AI基礎設施的融資潮愈見狂熱，投入天文數字，市場擔憂已現「AI泡沫」。經濟諮詢公司TS Lombard的全球宏觀董事總經理帕金斯（Dario Perkins）預測，一旦泡沫出現破裂，與AI相關的崩盤將使美股市值蒸發約20萬億美元，引發1250億至1900億美元的信貸損失，並導致輕微的經濟衰退。



帕金斯模擬了AI資本支出崩潰帶來的財務影響，預測標普500指數將下跌30%，科技股下跌40%，其他產業將下跌20%。



他認為，損害將集中在AI生態系統中較弱的部分，例如CoreWeave等新型雲端平台、OpenAI和Anthropic等獨立模式開發人員，而非穩健的超大規模資料中心如Meta、亞馬遜、Google及微軟等，後者應能抵禦這場風暴。



他指出，AI數據中心熱潮的終結將使美國GDP跌約2個百分點，但相信由此引發的衰退不會特別嚴重。



在充滿不確定的大環境中，帕金斯敦促投資者保持耐心並分散投資，而不是激進地做空。「我們無法確切知道AI資本支出熱潮何時結束，過早做空美國科技股的投資者肯定會表現不佳」。



他建議透過多元化的國際股票投資組合來維持正常的風險敞口。（yc）