23/10/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美國10年期債息回至5厘下方，金價危企4000美元，中電信盈利顯著跌

【要聞盤點】



1、美股三大指數周四（22日）個別發展，道指收市倒升11.89點，或0.02%，報52867.98點；標指跌93.74點，或1.21%，報7663.43點；納指大跌694點，或2.6%，報26008.86點。科技股沽壓集中於人工智能相關股份。Meta(US.META)股價大跌7%，晶片股亦普遍受壓，費城半導體指數跌逾6%。中國金龍指數無升跌。日經指數開報62091.5點，高開35點。受颱風「薔琵」影響，台灣股市周五將休市。



2、隨著避險需求升溫，美國10年期國債收益率跌穿5厘，為9月底以來首次；30年期債息跌約3基點至5.38厘，創9月23日以來新低。



3、SK海力士旗下快閃記憶體業務Solidigm放棄赴美上市計劃；彭博數據顯示，10月勢成今年美國IPO集資額最少月份。



4、法國資產普遍承壓，法德國債收益率差擴至15年新高，比肩歐債危機時期，市場料當地周末或再爆發抗議。



5、美國總統特朗普正式動用冷戰時期的《國防生產法》為化石燃料項目、管道及儲存設施提供資金支持。



6、美國勞工部公布，截至10月17日止一周首申失業救濟人數減少6000人至19.4萬人，低於預期的20萬人，前值上修至20萬人。



7、特朗普據報已致電SpaceX(US.SPCX)行政總裁馬斯克，要求解除烏克蘭軍用衛星通訊限制。知情人士稱，兩人於上周通話後，相關服務表現有所改善，但尚未完全恢復正常。



8、中國發布新版《對外投資管理辦法》，將於12月1日起施行，完善境外再投資報告制度；商務部指「十五五」期間將完善出口管制機制。



9、據報特朗普政府擬限制美國投資中國生物技術企業和腦機接口公司。



10、《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見公布以來，據報DeepSeek、MiniMax已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。



11、日本9月扣除生鮮食品的核心CPI按年升2.1%，今年以來首次突破央行目標，為市場預期日本央行12月加息提供支持。



12、Meta(US.META)未來租賃及合約支出承諾合計達8250億美元，主要用於AI算力、數據中心及能源基建，反映其持續加碼AI。



13、莫德納(US.MRNA)股價急挫24%，合作夥伴默沙東(US.MRK)亦曾跌逾3%，主因兩者研發的黑色素瘤疫苗數據不及預期。





【焦點股】



中國電信(00728)

- 首三季盈利262億人幣跌近15%，EBITDA跌逾6%



周大福(01929)

- 料上半年淨溢利按年增90至100%



AI硬件股：中芯(00981)、長飛光纖(06869)、聯想(00992)

- SK海力士旗下快閃記憶體業務Solidigm放棄美國IPO計畫

- Meta加碼AI投資，承諾未來支出增至8250億美元

- 費城半導體指數跌逾5%



生物科技股：石藥(01093)、中生製藥(01177)、百濟神州(06160) 腦機接口概念：南京熊貓(00553)、腦動極光(06681)、微創腦科學(02172)

- 據報特朗普政府有意限制美國投資中國生物技術企業和腦機接口公司



mRNA疫苗概念：思路迪醫藥(01244)、藥明生物(02269)、再鼎醫藥(09688)

- 莫德納與默沙東研發的個人化黑色素瘤疫苗試驗數據被洩露，被指不足市場預期



金礦股：紫金(02899)、山東黃金(01787)、招金(01818)

- 金價逼近4000美元關口



MiniMax(00100)

- DeepSeek和MiniMax已順利履行登記手續，完成開源和海外授權使用



特步國際(01368)

- 第三季主品牌零售銷售中單位數下跌，索康尼中單位數增長



普拉達(01913)

- 首三季收益淨額逾45億歐元增15%，零售銷售額增11%



中國有色礦業(01258)

- 預估首三季預估盈利6.3億美元增78%，受惠銅價及硫酸售價上升



偉祿(01196)

- 股價昨暴跌逾89%，主席及另一執董遭斬倉共8129萬股被強售



紫金礦業(02899)、赤峰黃金(06693)

- 紫金礦業完成控股赤峰黃金，推動赤峰黃金董事會改選



中偉新材(02579)

- 重組業務，擬旗下ANHI斥逾3億美元收購控股印尼鎳礦公司



石藥集團(01093)

- 巴托利單抗皮下注射獲內地頒發藥品註冊證書並獲批上市



【油金報價】



紐約期油下跌0.19%，報99.28美元/桶



布蘭特期油下跌0.24%，報112.90美元/桶



黃金現貨下跌0.01%，報4024.19美元/盎司



黃金期貨下跌0.47%，報4041.50美元/盎司