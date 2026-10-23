23/10/2026 09:22

【ＡＩ】玉淵譚天：DeepSeek及MiniMax已完成開源和海外授權使用

《經濟通通訊社23日專訊》商務部、科技部10月16日就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，涉及包括大模型、智能體、算力集群、信息處理等23項人工智能領域技術，引發對AI技術出口限制的關注。央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨（22日）晚發文稱，據了解，政策公布以來，DeepSeek及MiniMax(00100)兩家頭部企業已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。



文章指出，相關部門今年上半年已開始醞釀修訂此次徵求意見稿，並且事前廣泛組織了研究機構、行業組織、業內頭部企業開展深入評估。文章引述北京大成律師事務所的劉婧、劉紅梅律師表示，對比幾個月前的初稿，AI領域部分技術條目的控制要點持續隨行業最新發展調整，企業提出的多項關切及建議亦在此次發布的政策中得到體現。



文章又稱，除了D​​eepSeek、MiniMax完成開源和海外授權使用之外，商務部在相關答問中，對「甚麼不管」的解釋，明顯比「甚麼要管」的解釋更多、更具體。從這也能看出，《目錄》的核心是劃定邊界，而非單純限制AI技術對外出口。(wn)