23/10/2026 10:27

【ＡＩ】聯想系據報入局DeepSeek新一輪融資

《經濟通通訊社23日專訊》據界面新聞報道，知情人士透露，DeepSeek新一輪融資引入多家產業及財務投資者，其中包括君聯資本(Legend Capital)、專注半導體領域的石溪資本以及吉利等。



君聯資本與聯想集團同屬聯想控股體系。聯想集團(00992)是聯想控股旗下核心產業公司，君聯資本則是其重要投資平台。此次君聯資本參與DeepSeek融資，也意味著聯想系資本正式進入DeepSeek股東陣營。



據彭博社此前報道，DeepSeek已在最新一輪融資中籌集了約1000億元(人民幣．下同)資金，這是中國有史以來規模最大的融資之一。知情人士透露，DeepSeek在與投資者洽談期間，至少兩次上調融資目標，從500億元提高至800億元，最終融資額達到1000億元。寧德時代(03750)(深:300750)和騰訊(00700)是DeepSeek本輪融資的主要投資者。(jq)