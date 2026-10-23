23/10/2026 08:59

【ＡＩ】SK海力士暫停美國子公司Solidigm上市計劃

《經濟通通訊社23日專訊》SK海力士周五表示，鑑於當前市場情況，已決定暫停其美國子公司Solidigm的上市計劃。



先前有消息稱，Solidigm曾考慮最快明年在美國進行首次公開招股(IPO)，該子公司的估值最高可能達到1500億美元。



SK海力士表示，「考慮到整體資本市場狀況，決定暫停對Solidigm的IPO前融資輪次及後續IPO進程的評估」，但強調公司對Solidigm的投資承諾保持不變，將繼續探索其他方案，以提升股東價值。



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