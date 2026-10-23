23/10/2026 10:16

【國際要聞】PHP爆漏洞多國網站緊急下線，黑客嘗試攻擊達數百萬次

《經濟通通訊社23日專訊》支撐全球企業與政府運作的程式語言PHP周三（21日）爆出嚴重安全漏洞，多國的政府部門、銀行、航空、鐵路等網站緊急下線。惟黑客已趁機發動攻擊數百萬次。



PHP的安全漏洞已潛藏多年，近日被人工智能(AI)揪出，由美國國家安全局(NSA)發出緊急警告。PHP與HTML、Python同為關鍵的電腦程式語言，全球約75%網站均有使用，事件引發全球骨牌效應。



微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）直言事件罕見，反映系統複雜性增加下，軟件維護挑戰極大。



雲端服務商Cloudflare行政總裁普林斯透露，漏洞公布前10小時已偵測到數千次黑客嘗試攻擊，至公布後僅兩小時內，攻擊次數由數萬次急增至數十萬次，目前已達數百萬次。



日本中央和地方政府部門、鐵路、金融機構的多個網站緊急下線，衝擊顯著。野村證券、三菱日聯金融集團、全日空及JR東日本等暫停部分網絡服務。法國電信巨企Orange、芬蘭Valtori等亦預防性關閉系統防範。



中國工業和信息化部緊急呼籲升級至最新安全版本。韓國則調高民間網絡安全警戒等級，啟動緊急應變措施。(rc)