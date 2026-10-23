23/10/2026 10:34

【中期選舉】特朗普簽署降低住屋成本行政令，迎合選民要求吸選票

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周四（22日）簽署一項旨在降低住屋成本的行政令，在中期選舉最後衝刺階段，試圖凸顯政府正在回應選民對生活負擔能力的擔憂。



該行政令將指示美國聯邦住屋金融局（FHFA）設立試點項目，主動取消部分貸款的按揭保險。在房屋升值幅度足夠大的情況下，此舉可能會為部分借款人節省資金。



白宮表示：「特朗普總統及政府正不懈努力，降低成本負擔並減少繁文縟節，讓擁有房屋的美國夢對所有美國人更加觸手可及。」



這項新指令出台之際，美國房屋市場正閃現警訊。周二（20日）公布的9月建築許可、新屋開工和二手房簽約量均明顯低於經濟學家預期，高房價以及超過7厘的按揭利率令交易活動幾乎停滯。(rc)