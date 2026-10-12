30/09/2026 15:55

環球股市近月在債息波動中反覆尋找方向，加上人工智能（AI）熱潮背後的疑慮加劇、主要經濟體加息，中美關係反覆，走勢更顯跌宕起伏。渣打首席投資辦公室（CIO）北亞區首席投資總監鄭子豐接受本刊專訪，從AI談到半導體行業的估值機會，以及中國股票的板塊配置策略，剖析環球股票市場投資脈絡。



半導體估值回落添買入機會



近日部分AI龍頭企業高層呼籲業界放緩AI研發步伐，言論觸發外界憂慮，令市場氣氛一度轉趨審慎。鄭子豐澄清：「相關言論的重點在於最前沿AI模型的研發節奏，並非呼籲削減投資規模，兩者性質截然不同，市場反應明顯過於悲觀。」

在他看來，資金流向才是最誠實的訊號。相關企業近期陸續宣布新投資項目或披露新模型進展，且AI安全及模型對齊（Alignment，即確保AI行為符合倫理及安全規範）的投資比例正逐步提高，現時已佔整體AI資本開支約10%至15%，反映行業已進入「打好根基」的成熟期，並非外界所想的降溫訊號，

「AI基建開支持續，加上應用層面日益普及，第四季美國企業的AI應用率預計將達25%，繼續支持行業長期增長。」鄭子豐補充，團隊估計2025年至2030年將錄得33%的年均增長率，主要動力正是AI應用日益普及帶來的強勁需求。與此同時，大型雲端服務商的雲端業務增長持續向好，反映早期投放的資本開支開始見到回報，轉化爲現金流，這正是支持科技股跑贏大市的關鍵理據。

在此背景下，鄭子豐認為目前是分段吸納半導體股份的時機。「從估值角度出發，目前預測市盈率約16倍，低於約20倍的五年平均水平，近期估值回落提供了吸引的風險回報比率。」他又引用台灣市場作觀察指標：「台灣是全球少數要求上市公司每月公布營收數據的市場之一，提高市場透明度，亦是台股估值高於區內同業的原因之一。」根據台灣上市公司月度收入數據，供應鏈相關企業今年8月的收入平均按月增長約8%至10%，遠高於過往同期約1%至2%的季節性增幅，按年增長更達約65%至70%的歷史新高，為半導體行業的需求前景提供實質印證。

金融股受惠息率曲線趨陡



除科技行業外，渣打CIO亦廣泛超配美國、歐洲（除英國）及日本的金融股。三地受惠邏輯各有側重，美國金融股主要受惠於資本市場活動及併購交易復甦，加上淨息差保持穩健，「美國長短期國債收益率差距持續擴大，可擴闊淨息差，令金融股直接受惠，亦有助分散投資組合過度集中於AI主題的風險。」歐洲（除英國）金融股受惠於穩健的資產負債表及持續的股東回報，日本金融股的利好因素則在於日本央行的政策正常化步伐。

中國股市：科技配置輔以高息H股平衡風險



轉談中國市場，鄭子豐表示渣打CIO仍樂於將科技及通訊服務行業列為中國股票的首選板塊，主要由於中國於AI基礎設施建設上持續投放資源。他預期，面對經濟增長放緩，中國將在下半年放寬流動性，並加快財政開支以提振內需。

他特別提到今年七月舉行的中共中央政治局會議，會議提出要加快運用餘下的財政資源，優先發展高科技基建及「六張網」建設（即水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網及物流網），當中不少範疇都與數碼經濟及AI發展息息相關，為相關板塊帶來短期催化因素。

不過，鄭子豐亦提醒，渣打CIO預期中國國債收益率將進一步下行，加上月度經濟數據偏弱，單純押注增長型板塊未必是最穩妥的策略，建議在維持科技及通訊服務板塊配置的同時，適度加入金融、能源及通訊服務行業的優質高息H股，以緩衝經濟數據反覆帶來的波動。「這類股份的派息穩定性，在收益率下行環境下往往更具吸引力，亦有助分散單一押注科技增長題材的集中風險。」

機會型主題各有看點



除了大板塊配置之外，鄭子豐亦與團隊在中美股市物色更具針對性的機會型投資觀點，此類主題性配置的時間跨度相對較短，講求捕捉特定市場催化劑，與長線的板塊超配策略性質有所不同。「目前，我們在美股及中國股票中，較看好電力與電氣化、優質高息股以及美國通訊服務股份。」

鄭子豐逐一拆解箇中邏輯，電力與電氣化主題某程度上與AI熱潮互為表裡，數據中心的擴張帶動電力需求急增，支持相關供應鏈上的公用事業及電網設備企業，「電力供應及電網容量正成為AI基建擴建的瓶頸，解決這些限制需要投入資本開支及時間，這正好為電網設備製造商帶來清晰的盈利前景」。

美國通訊服務亦是同樣道理，受數碼廣告支出改善以及AI變現能力提升所帶動，相關行業的盈利預測獲上調。

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