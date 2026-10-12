24/09/2026 14:03

國家主席習近平時隔11年國事訪問美國，在其抵達美國展開訪問之際，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰周三再次會面後宣布，中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。

星展香港執行董事兼研究部主管林子津（右）（吳仲賢攝）

星展香港執行董事兼研究部主管林子津接受《經濟通通訊社》訪問時表示，是次中美元首會晤能為市場帶來更高穩定性，並指相關情況符合市場預期，整體而言，預料不會給市場帶來過度的驚喜(positive surprise)或負面意外(negative surprise)。

至於中美同意將貿易休戰期延長至明年1月10日，被問及對香港的出口會否有所幫助，他表示，預期上述舉措對香港出口的額外帶來的拉動幅度不大，現時只是延續之前的趨勢，情況並沒有改變，並指相關情況沒有變壞便是好的發展。

去年10月30日，習近平與美國總統特朗普在韓國釜山舉行峰會，會後公布達成為期一年的貿易休戰協議。該協議暫停了部分關稅、稀土限制，以及對停靠美國港口的中國製造和擁有船舶徵收的高額費用。

星展：預期2040年滬深300指數將升至9500點，AI、先進製造及綠色科技等重塑經濟格局

星展發表研究報告表示，對於中國2040展望，該行預期至2040年，滬深300指數將升至9500點，為投資者帶來7.5%的年化總回報率。

AI、先進製造、綠色科技等重塑經濟格局

該行表示，中國正步入經濟增長與資本市場發展的新階段，發展模式由規模驅動的擴張，轉向更重視生產效率、科技創新及資本效率。人工智能(AI)、先進製造、綠色科技、醫療健康及新型消費模式正重塑經濟格局，未來經濟增長將呈現明顯的結構性分化。同時，企業管治、資本配置效率及投資者參與度改善，將加強經濟增長轉化為股東回報的傳導機制。因此，投資機遇並非來自全面押注中國市場的Beta走勢，而在於精選能把握結構性增長、提升生產效率及持續創造價值的企業。

未來15年中國GDP平均增長率約為3%

該行指出，中國下一階段經濟增長將更具選擇性，並由生產力帶動。根據該行的增長模型預測，未來15年，中國GDP平均增長率約為3%，消費基礎將持續擴大，而在人工智能及自動化推動下，全要素生產率可望略為回升，有助抵銷資本形成放緩的影響。

該行提及，人工智能、半導體及綠色能源將成為下一輪增長周期的支柱。政策支持的投資，以及製造和醫療等行業廣泛採用人工智能，將提升營運效率及勞動生產率。

盈利增長、企業管治改善帶來更高ROE

該行表示，隨著中國經濟逐步成熟並邁向中等發達經濟體，該行預期其證券化率（按股市市值佔本地生產總值的百分比計算）將逐步與其他主要市場接軌，至2040年有望達到96%。盈利增長、企業管治改善帶來的更高股本回報率(ROE)、政策支持，以及來自不同投資者群體的持續資金流入，將支持市場進一步擴張。

撰文：經濟通採訪組