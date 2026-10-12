24/09/2026 16:37

市場矚目的習特會終於登場，中國國家主席習近平暌違11年再次對美國展開國事訪問，美國特朗普總統以高規格親自迎接，原本市場期待雙邊協作釋出更突破進展，惟美國財長透露中美貿易戰休戰期可能只延長兩個月，A股休市前先行下挫提前反映市場情緒，滬綜指跌超1.2%，三千九不保，深成指更挫2.3%。觀望習特會成果，港股全日成交僅1596億元，再度刷新自今年5月5日以來成交新低，且擔憂今次中美會談成果低於市場預期，市況偏弱，恒指上日跌穿10天線（約24812）後今日繼續向下發展，全日收報24761，跌72點或0.3%。恒生中國企業指數收報8266，跌7點或不足0.1%。恒生科技指數收報4361，跌17點或0.4%。

北水淨流入29億元，為連續第14日淨買入港股，惟留意明日內地中秋節假期，北水暫停交易一天。

利率市場顯示，聯儲局10月加息0.25厘的可能性由一天前的55.4%急升至超過七成。美國10年期債息再度升破5厘水平，高見5.139厘，美國30年期定按息增加15個基點，達7.12厘的逾兩年新高。科網股普遍下跌，百度(09888)跌2.54%，報86.3元，騰訊(00700)跌0.59%，報438.4元，百度(09888)跌2.65%，報86.2元，美團(03690)跌0.82%，報72.25元，京東集團(09618)跌0.47%，報105.6元，快手(01024)跌0.91%，報30.5元。

寧德時代(03750)受累「去寧德化」陰影，加上市場對中美經貿談判未敢樂觀，時隔數日今早再跌穿500元關，全日急跌3.66%，報492.8元。

摩根士丹利預計阿里(09988)能達成2400億美元雲端收入產能，加上通義千問快速變現支持需求以及平頭哥滲透率上升，維持阿里美股增持評級及目標價180美元，並視為首選股。阿里港股半日倒升，全日收市升0.18%，報110元。

小米(01810)舉行秋季發布會，小米18 Pro系列新手機，定價5999元人民幣起，「以舊換新」補貼的實際到手價為5499元人民幣起，透明特別版手機售價9999元人民幣起；而小米Pro Max系列定價則由6999元人民幣起，Pro Max透明特別版16GB+1TB售價10999元人民幣。小米股價午後倒升1.53%，報26.58元。

美聯儲連續加息預期升溫，洛鉬(03993)跌3.7%，報15.08元，紫金(02899)跌2.56%，報32.72元。油價上揚帶動油股逆市走高，中石油(00857)升2.83%，報9.615元，中海油(00883)升2.14%，報23.84元。

四大內銀股走高托市，農行(01288)升1.77%，報6.61元，工行(01398)升1.59%，報7.66元，中行(03988)升0.67%，報6.04元，建行(00939)升0.21%，報9.68元。

生科指數成分股幾乎全線向下，諾誠健華(09969)挫7.87%，報14.51元，映恩生物(09606)跌7.77%，報198.3元，亞盛醫藥(06855)跌5.89%，報29.1元，再鼎醫藥(09688)跌5.13%，報19.98元，金斯瑞(01548)跌4.84%，報39.74元，三生製藥(01530)跌4.64%，報16.22元。

中國商務部證實中美就AI進行首次對話，AI大模型表現個別，智譜(02513)跌1.77%，報638.5元，MiniMax(00100)升1.45%，報279元，商湯(00020)升4.42%，報1.3元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及寧德時代。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、智譜及阿里。

撰文：經濟通市場組