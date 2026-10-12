25/09/2026 09:37

中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，經濟學者袁偉基接受經濟通通訊社訪問時指出，會對本港航運業有幫助，尤其是對於出口或轉口至美國，以供3、4月復活節訂單所用航運貨品利好，從而令港口吞吐量短期受惠至明年1月，而且香港廠商、供應鏈各方面亦有好處，如在貿易融資方面有穩定作用。

不過，袁偉基指出，本港現時貿易增長主要來自於AI、機械、晶片帶動，相關貨品主要以空運為主。因此，貿易戰休戰對香港整體貿易影響不大，但特別航運方面會有所受惠。

至於中國一直是美債主要海外持有者之一，對於休戰會否增加中國手持美債意願，袁偉基則僅稱「可能會」，或是減持速度放慢，由於一來中國已非直接與美國貿易，基本上不需很多美國美元資產以穩定人民幣幣值，二來中國容許人民幣有序升值，再者因中歐貿易增加原因，中國反而要持有更多歐元資產以作調控。

油價及特朗普反常性格屬不穩定因素

休戰期橫跨美聯儲兩次議息會議、中期選舉等重要活動，袁偉基預期可降低聯儲局對通脹擔憂，部份因為美國進口商可囤積內地貨品，其實減輕美國加息壓力。不過，他亦稱，通脹壓力另一方為油價，就算貿易戰有所放緩，油價仍未穩定，除此以外，美國總統特朗普反常性格亦是休戰期間不穩定因素。

被問到本港HIBOR會否有所反映休戰利好及美國加息因素，袁偉基指出，現時香港銀行體系結餘較豐盛，因此(結餘)未必要跟減，但始終在聯繫匯率下，如果美國不斷加息的話，香港(結餘)亦要繼續減少。

特朗普望「贏多啲」，農產品、半導體料有較多公告

對於美國財政部長貝森特表示習特會後，「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」，市場亦揣測會否有科技相關實質談判結果，袁偉基認為，中國、美國正在尋求一個雙贏局面，但當中特朗普希望「贏多啲」，尤其是希望在美國中期選舉中獲得較多籌碼，以獲美國AI公司、美國半導體財力支持，因此，他料特別是農產品、半導體方面應該會有突破，或較多相關公告。

國家主席習近平抵達美國展開國事訪問之際，貝森特與中國國務院副總理何立峰周三再次會面後宣布，中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。被問及今次習特會會取得甚麼成果時，貝森特表示「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告。至於去年10月30日，習近平與美國總統特朗普在韓國釜山舉行峰會，會後公布達成為期一年的貿易休戰協議。該協議暫停了部分關稅、稀土限制，以及對停靠美國港口的中國製造和擁有船舶徵收的高額費用。

撰文：經濟通採訪組記者許英略