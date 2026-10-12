25/09/2026 13:45

美國高通脹壓力推升加息預期，長債息升勢未止，其中30年期債息升至22年高位，為科技股帶來壓力，加上A股今天中秋假期休市，港股通暫停，雖然中美元首會面氣氛良好，但難阻港股繼續尋底，其中科指今日曾跌2.5%，低見4246點，創3個月新低。不過，中美元首皆表示應就人工智能(AI)加強合作，並有大行唱好阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)等AI概念股，可否趁低吸納？

（資料圖片）

油價飆升兼財政部國債回購遜預期 美30年期債息升至22年高

油價連升兩天，布蘭特期油昨日（24日）升3.41%，收報106.6美元。紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，由於能源價格高企及人工智能(AI)投資推動需求，聯儲局在降低通脹方面仍有很多工作要做，暗示仍有加息的必要性。克里夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克亦指，美國通脹前景高度不確定，供應衝擊為貨幣政策帶來重大挑戰。她警告，若高通脹持續時間愈長，令物價壓力重新回落至聯儲局目標水平的難度及成本亦會愈高。據CME「美聯儲觀察」，美聯儲10月會議維持利率在3.75%-4.00%不變的概率為32.5%，加息25個基點的概率為67.5%。

另外，美國財政部昨日雖然進行長期國債回購，但最終購入額僅約40.8億美元，低於前一日公布的60億美元最高回購額。國債回購規模遜於預期，加劇市場對美債的拋售，隔夜美國30年期長債孳息曾升至5.491厘，見自2004年以來最高；10年期債息亦曾見5.225厘，為2007年以來最高。

中美就AI進行首次對話 兩國元首皆表示應加強合作

另方面，國家主席習近平和夫人彭麗媛出席美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行的國宴，特朗普邀請多位科技與金融界巨頭參與國宴，包含特斯拉行政總裁馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Google行政總裁皮查伊及英偉達行政總裁黃仁勳等，凸顯是次會面聚焦AI議題。特朗普表示中美應就AI保持對話加強合作，習近平稱在人工智能上有競爭，更可以合作。

另中國商務部在昨日的例行記者會上證實，中美雙方在經貿磋商框架下，首度將人工智能納入專題對話，標誌著兩國在科技與經貿交織的戰略領域上開啟了新的溝通管道。何亞東指，近日中美兩國經貿團隊在美國舉行了第八輪經貿磋商，雙方就人工智能進行了首次對話。

摩通予中國AI價值鏈行業建設性看法 首選阿里騰訊智譜

摩通近日發表研究報告指，首次擴大中國AI價值鏈覆蓋範圍，並予行業建設性看法。摩通預計，2026至30年期間，中國AI價值鏈累計經營溢利達5440億美元，其中模型及應用將貢獻三分之一的行業利潤，並佔期內盈利增長近三分之二。預期中國的Token需求在2026至30年間將增長約60倍，其中企業端需求預計佔2030年總消耗量的69%，其餘31%來自消費者端。硬件、雲端、模型加應用收入分別料增長1.8倍、12.5倍及26.9倍，中國AI行業經營溢利則由今年的270億美元升至2030年的2430億美元。

該行首選阿里巴巴、騰訊及智譜(02513)，均予「增持」評級，目標價分別為205元、690元及2000元。其中阿里擁有晶片、雲端及模型整合能力，騰訊擁有尚未完全反映在估值中的稀缺AI應用資產，智譜擁有差異化智能以帶動付費使用。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

高盛對AI概念股持「長期強勢」看法 看好亞洲AI硬件供應鏈

高盛首席亞太區股票策略師Timothy Moe則指，雖然國債孳息率上升，但AI相關股票依然具吸引力，該行絕對屬於持「長期強勢」看法的陣營，估計今年超大規模數據中心的投資額約為8000億美元，相關投資明年將升至約1.2萬億美元，這是亞洲AI硬件供應鏈的主要需求訊號。

Moe表示，亞洲極低的估值亦提供額外支持，目前該地區的市盈率約為10倍，處於歷史區間較低的水平，而企業盈利增長亦將提供抵禦利率上升的緩衝。隨著11月美國中期選舉臨近，市場將難免有些波動，能源價格上漲及地緣政治風險進一步帶來壓力，但在過後，在盈利增長及估值推動下，市場年底前有望出現反彈。

花旗：騰訊AI助手小微有望長期變現 維持目標價765元

另花旗表示，騰訊將原生AI助手小微嵌入微信，能利用其龐大的每月活躍用戶數(MAU)、專有的社交圖譜及成熟且經過驗證的小程序商業生態。該行認為，隨著智能體商業在中國興起，小微未來有望通過交易抽成和廣告，打開巨大的長期變現空間，維持騰訊目標價765元及「買入」評級。

報告提到，微信的中立平台定位及已建立的垂直領域合作夥伴關係，有望為其提供分發和交易護城河。而阿里千問和字節跳動旗下豆包，未來推出的任何獨立智能體在成為跨應用程式的「超級智能體」時，都會面臨更高的生態阻力，因為競爭平台在結構上缺乏開放應用程式編程接口(API)的動力。

何啟俊：美長債息短期或續處高位 阿里騰訊需有持貨耐性寧揀AI硬件股

（何啟俊）

富途證券高級分析師何啟俊表示，美國債息升勢似乎未能遏止，中短期始終與油價及市場對加息預期有關，但近期見到美伊局勢似乎開始有機會靠外交手段緩和，故不太擔心油價往後再很大幅上升，反而美國近期公布的PMI數據顯示經濟仍不錯，給予美聯儲一個加息條件，當然最終會否繼9月加息後年底再加多次，關鍵仍要留意通脹數據會否再升溫。而過去一段時間很多美國企業瘋狂借錢建設AI基礎設施，建數據中心及買芯片等各方面資本開支，都令市場擔心有企業承受不住財務壓力，從而令長債息升得較多，這方面短期應難以逆轉。不論10年期或30年期債息，短期仍有機會繼續處於高位甚至再微升。

至於本港科技股，何啟俊指，現時港股整體投資氣氛麻麻，大市升不起，成交又縮減，近期大型科技股「ATMXJ」甚至智譜及MiniMax(00100)等大模型股走勢都乏善足陳，見不到很大的上升誘因或動力，觀望第四季會有支持AI產業發展，或在國產化方面會再有些措施落地，推動相關股份回升，現時也可預先做部署，再大跌空間相信亦不大，但要等它們再升要給予些耐性。其實，今年也炒過很多轉AI，惟阿里及騰訊始終太「大隻」，AI業務仍不算佔比很多，故若要炒作AI，寧揀一些較上游的硬件股，譬如壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)及建滔積層板(01888)，它們似乎較受市場喜歡，走勢相對好，其中建滔積層板可待回至46、47元吸納。至於阿里及騰訊也可考慮，但買入後要有心理準備不會即時「開車」，其中騰訊約420元已有頗強支持，現價距離不多已可買入，阿里則宜靠近100元才吼。

傳統科技股今早普遍下跌，阿里半日跌2.45%收報107.3元，騰訊跌1.1%報433.6元，百度(09888)跌2.09%報84.5元，快手(01024)跌3.02%報29.58元，美團(03690)跌2.15%報70.7元，京東(09618)跌2.94%報102.5元，網易(09999)跌3.81%報179.5元，小米(01810)跌3.54%報25.64元。部分AI硬件及大模型等新科技股亦下跌，長飛光纖光纜(06869)跌1.07%報185.2元，智譜跌1.18%報631元，MiniMax跌1.86%報273.8元，中芯(00100)跌1.41%報62.9元，壁仞科技跌4.78%報37.44元，天數智芯跌4.94%報121.3元，兆易創新(03986)跌4.04%報469.8元，惟建滔積層板升0.38%報52.35元，聯想(00992)升1.56%報36.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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