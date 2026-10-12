25/09/2026 17:25

高通脹壓力推升加息預期，全球債市遭拋售，債息飆升，其中美國30年期債息升至22年高位，為股市帶來壓力，今日港股一度跌逾480點，全日仍跌251點或1.01%，收報24510點，大型科技股普遍走弱，惟部分高息股如中資電訊股跌幅較小，內銀股昨日（24日）憧憬習特會達成金融服務相關協議造好，今日則於高位見回吐。在債息高企下，有哪些高息股仍可吼？還有甚麼投資選擇？

（AP圖片）

習特會氣氛良好 貝森特：或達成金融服務相關協議

國家主席習近平正對美國進行國事訪問，美國總統特朗普親到安德魯斯空軍基地迎接，打破60多年外交慣例。特朗普以極高外交規格迎接習近平訪美，被形容是「非比尋常的禮遇」。習近平和夫人彭麗媛當地時間周四晚（24日）出席特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行的歡迎宴會。習近平稱，這次會面與特朗普總統進行了「坦誠、深入交流，達成很多新的共識」，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供新的戰略指引。

而在習近平訪美之際，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰周三（23日）再次會面後宣布，中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。在有關習特會可能達成的成果方面，貝森特則指「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」。

美30年期債息升至22年高 摩通貝萊德仍籲審慎選債

習特會氣氛良好之際，油價攀升、加息預期升溫，加上政府借款需求增加，全球債市遭遇拋售，隔夜美國30年期長債孳息曾升至5.491厘，見自2004年以來最高；10年期債息亦曾見5.225厘，為2007年以來最高。德國指標10年期國債殖利率亦於本月短暫升破3.6%，為17年來新高；日本10年期國債殖利率昨日也升至1996年以來最高。債券價格震盪之際，大型基金經理認為，高殖利率雖帶來機會，進場仍須審慎挑選標的。

摩根大通資產管理投資組合經理人兼美國利率策略主管Ed Fitzpatrick認為，如今機會不如過去那麼多，雖然他增加了對投資等級債與證券化債權的配置，但對AI相關企業債則興趣有限，仍在等待更具吸引力的殖利率。貝萊德全球固定收益副投資長Russell Brownback則指，儘管債券價格每日波動，但更高的殖利率使債券市場更具韌性，他看好經過審慎挑選的房貸相關與證券化債權，同時密切留意低評級高收益債及次級資產擔保證券是否出現壓力。

滙證料中資電訊股下半年純利溫和復甦 首選中移動惟降目標價至91元

滙證發表最新研報，預期中資電訊股下半年流動電話競爭激烈程度將減弱，一次性項目或可支持純利溫和復甦。該行指，今年第二季中移動(00941)(滬:600941)、中電信(00728)(滬:601728)及中聯通(00762)(滬:600050)服務收入按年分別跌4.8%、跌5.2%及升0.5%，反映消費需求疲弱，儘管上半年數據中心收入分別按年增長13%、9%及11%。三家電訊商第二季純利分別按年跌7.5%、14.3%及46.4%，均低於該行預期，增值稅上調及低價數據計劃對收入構成壓力，惟預期下半年純利將溫和復甦，因已於7月31日終止網上第三方流動電話銷售渠道（主要展示低價計劃），預期下半年ARPU壓力將減輕；中聯通上半年盈利遜預期主因僱員開支時間性轉移，影響料於第四季扭轉。

該行將中移動H股目標價由94港元降至91港元，A股目標價由111元人民幣降至105元人民幣，維持「買入」評級，並視其為首選；將中電信H股目標價由5.6港元降至5港元，A股目標價由6.3元人民幣升至6.5元人民幣，維持「持有」評級；將中聯通H股目標價由6.5港元降至5.8港元，A股目標價由4.1元人民幣降至3.8元人民幣，評級由「減持」升至「持有」，因預期2026年全年派息比率按年持平。

（資料圖片）

大摩指滙豐渣打估值比新加坡同行更吸引 花旗升滙控目標價至172元

大摩指，儘管淨利差(NIM)受益於利率上升，但香港市場討論的焦點集中在短期財富和資本市場增長勢頭的可持續性問題，該行認為資產負債表成長和資本市場是下一個結構性增長引擎，任何資金流動引發的回檔都蘊含著投資機會。利率再次成為焦點，投資者注意到聯儲局近期加息帶來的淨利差收益，他們也愈來愈關注非淨​​利息收入(NII)成長的可持續性，尤其是在第三季業績公布之後。香港銀行業普遍受到青睞，其中渣打(02888)被認為具有更大的上漲潛力。這與該行的觀點相符，即滙豐及渣打能夠受益於亞洲金融化進程中不斷改善的資產負債表增長、跨境資金流動以及資本市場的結構性擴張，而且其估值比新加坡同行更具吸引力。

另花旗近日更新聯儲局及英國央行假設，現預期終端利率分別為4.75%及4.25%，帶動滙控(00005)淨利息收入預測上調。該行相應上調滙控2026至2028年每股盈利預測0%至3%，較市場預期高0%至5%，並重申「中性」評級，目標價由165.5港元上調至172港元，預期股價回報8%，加上預期股息收益率4.8%，預期總回報12.8%。

何啟俊：內銀仍有調整空間電訊股現價可吸 也可部署美債或投資級別債

（何啟俊）

富途證券高級分析師何啟俊指，高息股暫不會考慮內銀，始終內銀今年股價升得較多，現時股息已不太吸引，大多只有4厘幾息，短期可能仍有些調整空間，不需急於買入。現價則建議揀中資電訊股較好，其中股價波動沒那麼大當然是中移動，現時有6厘息；如想進取些兼博股價上升，可揀中聯通，其今年表現較差，且因股價跌得多，現時息率高達7、8厘。另本港銀行股亦相對穩陣，再大跌空間不多，惟滙控仍可待跌穿150元才買。此外，公用股如中電(00002)已回至一些技術支持位，現價也可考慮。

何啟俊又指，暫未見債息會很快回落，而債息升至現水平，即債價包括美債都跌到頗低殘，對想中長線收息的投資者現價算是吸引，若明年大家對加息預期開始降溫，債價反彈絕不出奇，故現時也可直接部署美債。若嫌美債回報不夠吸引，則可揀一些投資級別債券。

一眾高息股今日普遍下跌，中移動跌0.57%收報78.45元，中聯通無升跌報5.58元，中電信跌0.45%報4.39元，工行(01398)跌1.89%報7.515元，中行(03988)跌0.99%報5.98元，農行(01288)跌1.44%報6.515元，建行(00939)跌1.5%報9.535元，中海油(00883)跌1.85%報23.4元，中石油(00857)跌2.13%報9.41元，中石化(00386)跌1.34%報4.425元，潤電(00836)跌0.37%報18.99元，中國神華(01088)跌2.02%報43.76元。另滙控倒升0.45%報157.6元，中銀香港(02388)跌0.2%報51.15元，中電跌1.42%報76.3元，電能實業(00006)跌1.42%報59.15元，長江基建(01038)跌0.61%報65.3元，港燈(02638)跌0.4%報6.2元，煤氣(00003)跌1.46%報7.075元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉



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