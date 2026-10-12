26/09/2026 08:47

美股三大指數周五（25日）全線上升，人工智能(AI)相關股份造好，加上油價回落，市場風險胃納有所改善。微軟(US.MSFT)股價急升逾3%，成為大市主要上升動力之一；投資者同時關注中美峰會後續發展，以及美伊談判消息。

道指收市升478.64點，或0.93%，報51828.62點；標指升39.28點，或0.51%，報7743.41點；納指升129.34點，或0.48%，報27068.72點。

全周計算，道指累跌0.3%，標指升1.2%，納指則升2%。

市場風險胃納改善．美股三大指數周五全上升。(AP)

市場繼續消化中美元首會晤後的消息。中國國家主席習近平結束訪美行程，周五與夫人彭麗媛乘專機離開美國，啟程回國。習近平與美國總統特朗普周四在白宮舉行會談，雙方討論貿易、AI及其他雙邊議題。美國貿易代表預計下周將公布更多談判成果。

微軟升3.7%，主要受公司公布Copilot新增編程工具及全天候AI代理功能消息帶動。Meta(US.META)則錄得3.3%跌幅，惟該股本周累計仍升約13%，市場持續關注其AI代理產品Muse的發展。

其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)升0.4%，特斯拉(US.TSLA)跌1.5%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)升1.5%，谷歌(US.GOOG)升0.6%。

中東局勢方面，伊朗提出有條件方案，表示若美國解除海上封鎖、豁免伊朗石油出口制裁，並接受包括黎巴嫩在內的停火安排等，就會重新開放霍爾木茲海峽，並啟動談判。不過，華府並未接受有關條件，因此市場目前反映的是對供應風險改善的憧憬，而非已達成停火協議。

受有關消息影響，油價周五下跌，布蘭特期油跌2.5%，報每桶97.69美元；紐約期油跌2.1%，報92.6美元。

美國10年期債息升至約19年高位

美國10年期國債孳息率亦升至約19年高位，最新報5.196%，高息環境仍然對股市構成一定壓力。

外匯市場方面，美元指數周五回落，美匯指數報約100.97，下跌0.2%。日圓兌美元轉強，美元兌日圓早段一度高見158.85，其後受持倉調整及日本官方言論帶動回落，午後低見156.94，尾市報157.18，跌0.9%。歐元兌美元窄幅上落，於1.137美元附近徘徊，日內報約1.139美元，升0.2%。

商品市場方面，金價靠穩，但受美元偏強及美國加息預期升溫影響，現貨金升約0.3%，報每盎司約4289美元；紐約期金則升約0.6%，報約4327美元。

經濟數據方面，美國8月耐用品訂單按月持平，優於市場原先預期的跌0.4%；撇除飛機的非國防資本財訂單則按月急升1.6%，高於預期的升0.5%，按年則升10.6%。

不過，消費者信心則有所轉弱。密歇根大學9月消費者信心指數終值為48.1，低於8月的51.7，但較月初公布的47.8略為上修，並創4個月低位。與此同時，未來一年通脹預期由8月的4%升至4.6%，顯示消費者對物價壓力的憂慮升溫。

撰文：經濟通國金組