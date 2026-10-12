27/09/2026 15:03

《套期保值》上周，環球市場焦點無疑落在習近平主席國事訪問美國，以及美國國債息率創下金融海嘯以來新高這兩大事件上。首先，這次中美元首會晤，特朗普以史無前例的高規格接待習主席，除了體現對中國的重視之外，亦在全球治理和區域安全等關鍵議題上，凸顯美方仍高度依賴與中方的溝通與合作。中美作為全球最大的兩大經濟體，領導人會面氣氛和諧，猶如為世界帶來「定海神針」，對環球經濟與貿易均屬利好消息。

另一邊廂，美國10年期國債息率上周一度攀升至5.2%以上，創下2008年金融海嘯以來的高位，主因美國9月PMI服務業指數高於預期，令市場對美國聯儲局年內再加息的預期升溫。筆者此前已多次闡述美債息率居高不下的底層邏輯。然而，若通脹未能受控，將間接推高各類借貸成本，對經濟的負面影響將逐漸浮現。此外，美國聯邦債務已達40萬億美元，財政部雖加碼回購長債，仍未能遏止收益率上行。當無風險回報持續走高，股票風險溢價被壓縮，高估值科技股及AI板塊將首當其衝。

宏觀局勢錯綜複雜，地緣政治陰霾未散，港股難免受外圍牽動。(Shutterstock)

正如筆者早前在本欄提及，美股現時受制於高債息、高估值和高政治不確定性的「三高」格局，股市仍能向上，主因是背後有大型AI企業的盈利支撐。不過，美伊局勢將成為後市走向的重要變數，若雙方達成真正的大範圍協議，霍爾木茲海峽便可解封，油價將迅速回落，聯儲局便沒有必要繼續加息；相反，若衝突持續，油價維持在高位，利率將難以回落，屆時股市調整壓力將會很大。

展望後市，恒生指數上周五（25日）一度低見24275點，並跌穿9月17日的低位24357點，惟收市跌幅大為收窄，最終收報24510點，顯示24200點附近有強大支持。然而，宏觀局勢錯綜複雜，地緣政治陰霾未散，港股難免受外圍牽動。總括而言，企業業績期和「習特會」之後，市場交易主題將會集中在美國11月的中期選舉，以及聯儲局10月29日會否再加息。因此，美伊局勢變化，將成為後市重要關鍵。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華