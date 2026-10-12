29/09/2026 19:52

恒生銀行經濟研究部發布最新報告指出，連續第二個季度，上調香港GDP增長預測，目前預計2026年全年經濟增長率為4.4%，高於此前預測的4%。此次上調部分反映上半年經濟增長強於預期（按年增長5.1%）。該行預計，在人工智能（AI）帶動貿易進一步擴張的支持下，香港經濟將於下半年及以後延續這一勢頭。

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預計香港今年下半年增長回落至3.8%

報告指出，修訂後的預測仍意味經濟增長將有所放緩，預計2026年下半年按年增長率將回落至3.8%，其後於2027年進一步放緩至2.8%。這是由於隨著時間推進的基數效應所致。目前，該行亦只看到有限證據顯示強勁的出口表現正提振本地經濟活動。相反，在其看來，不少結構性挑戰仍制約本地尚處於起步階段的經濟復甦。

香港需要吸引更多訪客、擴大勞動力及帶動私人投資

該行表示，為拓展初步形成的本地經濟復甦，香港需要吸引更多訪客、擴大勞動力，以及帶動私人投資，這些都是首份《五年規劃》所強調的多項優先事項之一。

該行認為，香港需要繼續優先提升訪客數量，因為在內地在岸消費情緒審慎的情況下，即使人民幣走強提升了購買力，人均入境消費仍可能維持低水平。香港政府在《五年規劃》下，設定到2030年將旅遊業增加值累計提高40%至50%的目標；在其看來，這是值得肯定的第一步。

不過，就目前而言，年初至今訪港旅客人次的增長，尚未足以縮小與本地居民出境旅遊之間的差距。因此，即使出現如受股票及住宅價格上升所帶動的正面財富效應，如果新增消費大部分仍然「外溢」至其他市場，對提振本地經濟的作用可能仍然有限。

樓市復甦短期或降溫，待售庫存積壓減少或提供支持

該行表示，住宅物業市場的復甦短期內可能有所降溫。然而，具吸引力的租金回報率，加上待售庫存積壓減少，應可繼續提供支持。

報告指出，年初至今的住宅房地產復甦勢頭若出現受挫，可能會成為其經濟增長預測面臨的較大下行風險之一。該行認為，在上半年強勁反彈後出現某種程度的放緩是可以理解的，因為大部分值得「撈底」的交易目標目前應已悉數賣出；對於餘下定價高於市場水平的供應，買家追價承接的意欲可能有所減弱。此外，市場亦關注內地近期收緊資本外流措施，可能開始影響投資者情緒。

不過，就目前而言，較為確定的是，上半年強勁的成交額已協助減少現有的庫存積壓。無論是已落成還是正在興建的未售單位總數，已連續七個季度下降，由2024年第三季度的高峰9.8萬伙，降至2026年第二季度略高於8萬伙。這應可為住宅樓價提供堅實的底部支持。

聯儲局只會在12月再進行一次「預防性加息」

報告預期聯儲局只會在12月再進行一次「預防性加息」，其後整個2027年將維持利率不變。在這基本情境成立的前提下，美國利率上升對香港經濟的影響應會維持溫和。不過，HIBOR短期內可能仍會保持高企。

撰文：經濟通採訪組