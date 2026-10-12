30/09/2026 08:49

要聞盤點

1、美股三大指數周二（29日）全線低收，市場受美國國債孳息率持續上升及消費者信心轉弱拖累，投資者同時觀望本周公布的通脹及就業數據，以判斷聯儲局未來加息路徑。道指收市跌131.59點，或0.26%，報51349.92點；標指跌12.85點，或0.17%，報7670.84點；納指跌22.84點，或0.09%，報26797.54點。

2、30年期美國國債孳息率一度升至5.6206%，創2002年6月以來最高；指標10年期美債息率升至5.293%，創2007年6月以來最高。紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯表示，若經濟發展大致符合預期，聯儲局今年稍後再加息一次可能合適，但在9月加息後，當局毋須急於採取下一步行動。美國聯儲局理事巴爾則再度表示，局方可能需要進一步加息，以確保通脹及時回落至2%目標。

3、美國政府再次釋放戰略石油儲備，並敦促歐洲國家採取同樣行動以遏制燃料價格飆升，而沙特阿美連續第三個月上調液化石油氣出口價格。另外，OPEC+關鍵成員國據悉在本周末會議上可能維持11月原油產量配額不變。

4、中國將自10月1日起在全國範圍內對首次購房者實施房貸貼息，另外還包括下調抵押補充貸款利率25基點，增加科技創新和技術改造再貸款額度2000億元。此外，據悉人行設立一項新的再貸款工具，用於向商業銀行和政策性銀行提供低息資金，以幫助城投公司及地方政府關聯企業支付拖欠賬款。

5、特朗普會晤黃仁勳等人工智能業界領袖，簽署了一項具有「道德約束力」的AI協議，特朗普反對新增聯邦安全監管，稱正在考慮組建一個由大約10人組成的委員會來監督AI。

6、人工智能初創公司Anthropic在IPO文件中披露，已與馬斯克旗下xAI簽署算力協議，至2029年相關支出最高可達845億美元，採用基於英偉達(US.NVDA)晶片的計算資源。

7、據《彭博》引述知情人士報道，人工智能企業OpenAI正洽談新一輪集資，計劃至少籌集300億美元，投前估值約1.4萬億美元。相關磋商仍處早期階段，條款及最終金額均可能調整。路透亦引述彭博報道確認上述消息。另外，OpenAI推出AI常駐型智能體「Dots」。

8、蘋果CEO特努斯上任近一個月後據報啟動改革，蘋果目前正考慮減少部分中層管理職位，降低工程師與高層之間的管理層級；並不再嚴格遵循傳統春、秋兩季發布節奏，改為全年更頻密推出產品；公司亦已開始部分削減成本措施，近期Fitness+等服務團隊出現小規模裁員。