30/09/2026 12:56

據報美國人工智能(AI)巨頭OpenAI正洽談新一輪集資，計劃至少籌集300億美元，企業估值升至約1.4萬億美元，公司又推出AI常駐式智能代理「Dots」，指其幾乎能處理任何事情。另一AI巨頭Anthropic則在IPO文件披露，已與馬斯克旗下xAI簽署算力協議，至2029年相關支出最高可達845億美元，比先前揭露額多近一倍。已連跌多日的智譜(02513)及MiniMax(00100)今早曾借勢急彈逾半成，可否追入？

（Shutterstock圖片）

OpenAI尋求300億美元新融資 發布AI代理Dots

據《彭博》引述消息透露，OpenAI在推遲首次公開招股(IPO)計劃後，正尋求從新一輪集資籌至少300億美元，企業估值升至約1.4萬億美元（不含本輪所籌集的資金），估值可能重新超越市場競爭對手Anthropic。本輪集資距離OpenAI在今年2月以7300億美元的投前估值、籌集1100億美元僅相距數月，該次集資的投資者包括軟銀(SoftBank)和英偉達(Nvidia)，各出資300億美元，亞馬遜(Amazon)則出資500億美元。

OpenAI現時估值已經水漲船高，僅僅一年半之前，該集團估值約3000億美元，如以現時14000億美元計算，期間急升3.67倍。去年初，OpenAI曾以3000億美元的估值籌集400億美元，當時的交易被譽為有史以來規模最大的私人企業集資之一。

此外，OpenAI在年度開發者大會DevDay 2026上發布全新AI代理「Dots」，定位為可主動代辦任務的常駐式智能代理。OpenAI行政總裁Sam Altman形容，Dots是能力驚人、隨時運作的AI代理，幾乎能處理想得到的任何事情。

Anthropic與xAI簽署845億美元算力協議 比先前揭露額近翻倍

另邊廂，Anthropic在IPO文件中披露，已與馬斯克旗下xAI簽署算力協議，至2029年相關支出最高可達845億美元，採用基於英偉達晶片的計算資源。Stocktwits指，新揭露的845億美元規模，遠高於SpaceX先前IPO文件揭露的近450億美元協議。Anthropic同時披露，未來10年計劃與6家合作夥伴投入至少5180億美元發展AI基建，約八成承諾屬不可取消，或即使實際使用量不足仍須付款。其中，與谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)及微軟(Microsoft)的最低支出承諾分別達1111億、1100億及314億美元，另有約1612億美元博通(Broadcom)相關設備租賃責任。

至於xAI協議，則屬較具彈性的安排。Anthropic今年5月公布與SpaceX合作，使用其Colossus數據中心逾300兆瓦算力、超過22萬枚Nvidia GPU；SpaceX此前文件披露，相關安排每月費用為12.5億美元，至2029年5月，並可提前90日終止。

（AP圖片）

瑞銀：中國AI模型性價比優勢取決具體任務 模型發布節奏料趨審慎

另瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋指，中國AI模型性價比優勢正日益取決於具體任務，尤其是複雜、長周期任務。海外前沿模型憑藉更高的Token效率和任務成功率，部分抵銷了其單Token價格溢價；同時，更多開發者推出更小型/Flash模型，以優化規模驅動任務的推理效率。而有關可能限制開放權重模型的討論，為其海外採用增添不確定性；全球領先廠商收緊反蒸餾措施，加上美國政策層面對工業化規模蒸餾的關注度上升，令市場對能力追趕速度產生疑問。而隨著最先進模型與非最先進模型逐步服務不同任務層級，兩者的定價趨勢料進一步分化。規模驅動型市場的競爭將推動單Token價格持續下行，能力前沿的定價權則可能更具韌性。

瑞銀預期，中國AI實驗室將繼續擴充算力，以支持下一代更大規模模型訓練；未來模型能力提升將愈來愈多由多元化資料來源、合成資料及持續積累的特定領域環境資料所驅動。預期模型發布節奏趨審慎，但各AI實驗室的內部研發強度仍將維持高位，包括在AI輔助研發及遞迴式自我改進方面的探索。中國實驗室在海外分發、架構創新及開源研發協同方面的進展，仍可能被市場低估。

瑞銀又認為，中國AI實驗室正擴大海外布局，包括MiniMax的全球企業採用、垂直微調及雲端部署合作，智譜與全球雲服務商近期合作，以及Kimi K3上架AWS Bedrock，有助更好變現全球開源權重模型採用上升。而持續模型發布或有助修復投資者情緒，潛在催化劑包括DeepSeek V4.1 Pro、Kimi K3.1、MiniMax M3 Pro及智譜GLM-5.5/6.0等。瑞銀對MiniMax及智譜均維持「買入」評級。

陳政深：AI模型商業模式受市場質疑 智譜MiniMax博反彈值博率有限

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深指，從短線來看，智譜股價技術上已完全穿底，由2000幾元一直跌下來跌穿600元，如此走勢博反彈風險不小，反彈亦有限，現時10天線處於685元看來有些水位，但若計上升幅度其實有限，即使升至20天線780元，再度穿底機會亦大。再者，智譜已上市近一年，會再有一批股份解禁，到時走勢也會較波動。而從中長線看，當然OpenAI及Anthropic的估值相當高，但它們在資本市場即上市方面也有些受阻，OpenAI亦要進行一些融資，似乎反映市場開始質疑AI模型的商業模式，看智譜的業績已可知市場質疑理據，其半年收入不足10億元，但研發開支逾21億元，從傳統商業邏輯來看屬不合理，當然作為新的產業，大家會有段容忍期，但若長此下去不見曙光就麻煩。另大家會看其賺不賺到錢，單看其大模型雲端服務利潤率只有逾20%，若算力成本未能下降，利潤率很難提升。此外，智譜似乎不見很明顯本地化，即本地運算專案制，將模型賣給客戶，在此狀況下，既加不到價又降不到成本，大家就會不敢押注，這是整體大模型股面對的困境。

因此，陳政深認為，大模型股博反彈值博率有限，其中MiniMax從短線角度看，其技術圖表沒智譜那麼差，下一較大阻力為300元左右，因其股價較細，若計上升幅度會較大，但要很小心，當中10天線最近，現處於271元，即比現價上望約一成，惟下方始終可下望200元，故博反彈也要較審慎。

智譜半日升1.87%收報626元，最多升6.75%至656元，成交17.65億元；MiniMax升1.49%收報245元，最多升6.13%至256.2元，成交11.82億元。其他具AI大模型概念的科技股升跌不一，阿里(09988)升0.09%報106.3元，騰訊(00700)跌0.97%報427.8元，百度(09888)跌0.35%報84.6元，快手(01024)升0.86%報30.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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