30/09/2026 11:56

政府昨日（29日）宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約200億港元等值的數碼綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。債券於9月28日經網上路演後定價，4個幣種的認購額為發行額約1.3倍至11.3倍，再度刷新全球最大數碼債券發行紀錄。

4幣種定價：55億港元2年期債券3.8%、75億人民幣5年期債券1.65%、2億美元3年期債券5.023%、4.5億歐元4年期債券3.734%。\

首引入港元代幣化存款，完善數字生態圈

繼2023年起3次成功發行數碼綠色債券後，是次發行進一步彰顯香港特區政府推動債券市場創新的決心。除沿用傳統結算方式及上次引入的代幣化央行貨幣交收選項外，今次亦於港元債券的一級發行結算流程中，透過EnsembleTX引入代幣化存款，成為全球首批引入港元代幣化存款的數碼債券，進一步完善數字生態圈，並為探索數字貨幣的可編程性奠定基礎。是次發行亦繼續加強全球標準的採用，通過國際資本市場協會最新的債券數據分類術語（BDT）2.0，促進債券生命周期內的數據一致性、互操作性及端對端自動化。

陳茂波：市場對代幣化產品具投資胃納

財政司司長陳茂波表示，特區政府成功發行第4批數碼綠色債券，發行總額達200億港元，規模為全球同類債券中最大，並獲超額認購，充分反映市場對香港發行的代幣化產品的投資胃納。他指這批債券以多幣種發行，滿足海內外投資者多元化資產配置需求，並採用多項創新技術，進一步推動債券市場創新發展。特區政府會繼續定期發行代幣化債券，拓展相關技術的應用場景，持續以金融科技賦能債券市場發展。

許正宇：鞏固全球領先綠色金融中心地位

財經事務及庫務局局長許正宇表示，特區政府第4次發行數碼化綠色債券，充分展現對創新形式債券發行及推動綠色轉型的持續承諾。他指去年發表的《香港數字資產發展政策宣言2.0》提出要擴展代幣化產品種類和推進應用場景及跨界別合作，而《行政長官2026年施政報告》亦重申政府會著力拓場景、推普及。這次發行將進一步提升社會對可持續發展與金融科技融合的認識，並進一步鞏固香港作為全球領先綠色和可持續金融中心的地位。

余偉文：投資者反應踴躍，市場參與擴闊

香港金融管理局總裁余偉文表示，自2023年起持續透過香港特區政府的數碼債券發行開拓創新。第4次發行展示致力於數字金融領域保持領先地位的決心，繼續釋放數碼基礎設施之間的協同效應，深化數字資產生態圈。他指投資者反應踴躍，市場參與繼續擴闊，令人深受鼓舞，期望延續發展勢頭，進一步促進創新和推動普及。

這批數碼綠色債券的結算及交收系統為債務工具中央結算系統（CMU），以HSBC Orion為數碼資產平台。參與是次發行準備工作的機構包括滙豐、中國銀行（香港）、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通、渣打銀行、巴克萊銀行、花旗、德意志銀行、法國興業銀行、瑞銀，以及安理謝爾曼思特靈律師事務所、亞司特博欽律師事務所和年利達律師事務所。

撰文：經濟通採訪組