12/10/2026 09:25

市場逐步消化OpenAI不利消息，上周五（9日）美國總統特朗普宣布將放寬對俄羅斯石油制裁，俄羅斯總統普京將向美國及全球市場供應超過480萬噸柴油。儘管烏克蘭總統澤連斯基對美國行動表示失望，但特朗普周日宣布俄烏即時「能源停火」，油價受消息影響回落，上周五美股表現偏好，三大指數收升：道指升423點報51654，納指升172點報27366，標普升46點報7811。

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*中概、ADR造好*

中概股普遍上揚兼跑贏大市：阿里巴巴升5.36%報111.37美元，拼多多升3.95%報81.35美元，京東升0.67%報27.09美元，百度升1.68%報85.33美元，理想升5.87%報11.54美元，蔚來升4.99%報3.58美元，小鵬升3.66%報9.90美元，貝殼升4.39%報17.84美元，攜程升2.48%報38.90美元，萬國數據升1.74%報30.97美元。

ADR較港股收市造價收高：騰訊(00700)ADR較港股高0.86%，折合428.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.35%，折合26.1港元；美團(03690)ADR較港股高1.30%，折合72.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.85%，折合71.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.50%，折合145.9港元；港交所(00388)ADR較港股高0.69%，折合380.4港元。

*中歐消息帶動車股表現，恒指反彈24500阻力大*

受俄羅斯復供石油消息影響，今早亞洲時段展開後油自高位回落，紐約期油價回落至約90元水平，今早港股明顯靠穩，反映港股預期表現的「黑期」新加坡HS50指數現報24378，較恒指現貨高水167點，恒指開市料高開逾100點。

上周傳出歐盟有可能就中國汽車進口超額徵收關稅，但雙方已達成「諒解」，據歐盟貿易委員謝夫喬維奇表示，進入歐盟的中國混能車數量將會減半，據指首年之後配額每年增加6%，為期四年。逃過關稅戰一疫帶動汽車中概股表現，亦為港股帶來利好作用。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五升市後熊倉加強部署，全熊倉淨增1599張對應期指張數，24500至24599淨增320張對應期指張數至860張成為最多新增區域兼最重貨區，料24500為日內恒指反彈較大阻力。

撰文：經濟通市場組