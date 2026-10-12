12/10/2026 16:46

美國總統特朗普周日表示俄烏同意立即實施「能源停火」。澤連斯基回應稱烏克蘭支持這一安排，同時強調俄羅斯也必須遵守。另外，華府與莫斯科達成允許俄羅斯出口柴油的安排，特朗普表示相關柴油將從本月開始進入全球市場，總量約為1350萬桶。美國中期選舉前通脹壓力有所消減，恒指應聲高開223點，科網股領漲，惟AI硬件及汽車股受壓，升幅有所回落，但在十天線（約24247）有支持，恒指全日收報24271，升59點或0.2%。恒生中國企業指數收報8168，升20點或0.3%。恒生科技指數收報4169，跌28點或0.7%。美股進入業績期，港股主板成交從2000億水平回落，今日錄得1626億元規模，港股通淨流入26億元。

內銀股午後異動抬升護盤，招行(03968)漲3.07%，報53.8元，農行(01288)升2.78%，報6.665元，中行(03988)升2.04%，報6.25元，建行(00939)升1.8%，報9.91元，工行(01398)升1.6%，報7.62元。港銀股跟漲，滙控(00005)升2%，報148.1元，貢獻恒指35點升幅；中銀香港(02388)升1.85%，報50.6元，渣打(02888)升1.54%，報224.4元。

美國中期選舉前地緣政治見好轉趨勢，科網股早盤上揚，盤中個別走，阿里(09988)升1.12%，報108.2元，騰訊(00700)升0.24%，報425.8元，百度(09888)跌1.45%，報81.8元，美團(03690)升0.42%，報71.8元，網易(09999)升2.89%，報199.1元，京東集團(09618)升2.75%，報108.5元。

歐盟和中國終於就混能車出口達成協議，中國將限制對歐盟出口車輛數量，避免歐盟施加懲罰性關稅，歐盟預期中國出口混能車數量將減少一半以上。車股個別發展，小米(01810)瀉5.55%，報24.52元，比亞迪(01211)跌1.65%，報74.35元，蔚來(09866)升0.15%，報27.14元，小鵬集團(09868)升0.37%，報38.48元，零跑汽車(09863)升4.31%，報36.3元，理想汽車(02015)升0.54%，報44.9元。

AI硬件股連日捱沽，華虹(01347)跌4.97%，報89.85元，連跌5日累計跌幅18.32%，建滔積層板(01888)跌4.49%，報46.8元，長飛光纖光纜(06869)瀉7.25%，報156.1元，中芯(00981)跌2.52%，報56.2元。

花旗發研究報告，將老鋪黃金(06181)目標價由507元，下調至400元，減幅約21%，維持買入評級。該行指由於目前金價持續波動，壓制消費者在黃金產品上的消費意欲，拖累老鋪黃金的第三季度銷售復甦表現。老鋪黃金挫7.89%，報310.4元。

東方海外(00316)升4.38%領漲藍籌，報159.7元，連升4日累計升幅11.91%。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組